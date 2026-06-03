Rivalités au sommet ? Parlons-en avec Mamadou Lamine Sarr et Pierre-Élie de Rohan Chabot

Tentons aujourd’hui de comprendre la crise politique qui secoue le Sénégal depuis plusieurs semaines. Le divorce plus que consommé entre le président Bassirou Diomaye Faye et son compagnon de longue route Ousmane Sonko interroge, voire inquiète, deux ans après leur arrivée triomphale à la tête du pays. Comment en est-on arrivé là ? Le Sénégal se dirige-t-il tout droit vers le blocage politique ? Qu’en pensent ceux qui avaient plébiscité en 2024 la promesse de changement incarné par le Pastef ? Sénégal : rivalités au sommet ? Parlons-en avec Mamadou Lamine Sarr, enseignant-chercheur en sciences politiques à l’université numérique Cheikh-Hamidou-Kane de Dakar et Pierre-Élie de Rohan Chabot, journaliste à Africa Intelligence en charge du Sénégal.