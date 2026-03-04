Depeches

AIBD : 289 plaquettes de haschich saisies par la Douane, une mule française arrêtée

XALIMANEWS: Les services des Douanes sénégalaises ont réalisé un important coup de filet à l’Aéroport international Blaise-Diagne (AIBD). Au total, 289 plaquettes de haschich ont été saisies dans les bagages d’un passager en partance.

Selon Libération, la drogue était soigneusement dissimulée dans deux valises transportées par un individu identifié comme Abdou Zaheri, âgé de 24 ans, présenté comme une mule française d’origine comorienne. La marchandise prohibée était emballée de manière hermétique afin d’échapper aux contrôles.

Cette saisie s’inscrit dans le cadre du renforcement des dispositifs de surveillance aux frontières, notamment dans un contexte marqué par une recrudescence des trafics transnationaux de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte pour identifier d’éventuels complices et démanteler le réseau derrière cette tentative d’exportation. Le mis en cause devrait être déféré devant le parquet compétent dans les prochaines heures.

