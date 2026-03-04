Actualites

Assemblée nationale : Guy Marius Sagna questionne Alioune Sall sur les 3,071 milliards FCFA de La Poste

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: À l’Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna a interpellé, mardi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, sur la gestion et la situation financière de La Poste du Sénégal, avec un focus particulier sur le plan de départ négocié et la stratégie de transformation de l’entreprise publique.

Plan de départ négocié : où en est le financement ?

« Où en sommes-nous avec le plan de départ négocié qui aurait été exécuté à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA sur les 3 milliards prévus ? », a interrogé le parlementaire.

Cette interpellation est intervenue lors de l’examen du projet de loi n° 04/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM), appelé à remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).

Guy Marius Sagna a demandé des précisions sur le reliquat du programme lié au départ négocié ainsi que sur la stratégie de transformation annoncée pour redresser La Poste.

DEPECHES

Extradition partielle : Madiambal Diagne promet un recours en cassation et se dit serein
Produits pétroliers au Sénégal : le gouvernement Sonko anticipe une hausse des prix liée à la guerre au Moyen-Orient
Régulation des contenus en ligne : le Sénégal renforce son arsenal juridique avec le CNRM
Escalade entre États-Unis, Israël et Iran : quelles conséquences pour le Sénégal ?

Absence de bilan de compétences et départ d’informaticiens

Le député a également déploré l’absence, selon lui, d’un bilan de compétences avant le lancement du plan. Il a notamment souligné le départ de cinq informaticiens, alors que l’entreprise ferait face à un sous-effectif dans ce domaine stratégique, à l’heure de la digitalisation des services publics.

Il a enfin interrogé le gouvernement sur l’état d’avancement concret de la stratégie de transformation formalisée de La Poste.

La réponse du ministre Alioune Sall

En réponse, le ministre Alioune Sall a salué la tenue, sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, du premier conseil interministériel consacré à La Poste.

Il a rappelé les difficultés structurelles de l’entreprise publique, qui bénéficierait d’un soutien annuel estimé à environ 18 milliards de francs CFA sans parvenir à générer des résultats significatifs. Selon lui, une réponse structurelle et durable s’impose.

Concernant le plan de départ négocié, le ministre a précisé que 3 milliards 71 millions de francs CFA ont été mobilisés, dépassant ainsi l’objectif initial de 3 milliards FCFA. Il a assuré que les mesures arrêtées ont été exécutées et font l’objet d’un suivi régulier.

Alioune Sall a également annoncé l’élaboration, courant 2026, d’un plan stratégique de relance destiné à restructurer et moderniser La Poste.

Un enjeu majeur pour le secteur public sénégalais

La situation de La Poste s’inscrit dans un débat plus large sur la réforme des entreprises publiques au Sénégal, entre rationalisation des dépenses, modernisation numérique et exigence de performance.

L’interpellation de Guy Marius Sagna remet ainsi au centre du débat parlementaire la question de la viabilité financière et de la transformation structurelle de La Poste, dans un contexte de forte pression budgétaire et de mutation accélérée du secteur des télécommunications et du numérique.

Share This Article
Previous Article Parcelles Assainies : Deux individus déférés pour collecte illicite de données personnelles et chantage sexuel
Next Article AIBD : 289 plaquettes de haschich saisies par la Douane, une mule française arrêtée
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Le FONGIP rapproche le financement des entrepreneurs dans les régions

Actualites

Signature de convention entre le FONGIP et le PNUD pour la mise en circulation de taxis électriques

Actualites

Keur Massar : La naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani célébrée à Darou Salam chez Cheikh Moustapha Dia, ce mercredi

Actualites

Plus de quinze morts en trois mois : l’or vaut-il le prix du sang à Kédougou ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire