Assemblée nationale : Guy Marius Sagna questionne Alioune Sall sur les 3,071 milliards FCFA de La Poste

XALIMANEWS: À l’Assemblée nationale, le député Guy Marius Sagna a interpellé, mardi, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, sur la gestion et la situation financière de La Poste du Sénégal, avec un focus particulier sur le plan de départ négocié et la stratégie de transformation de l’entreprise publique.

Plan de départ négocié : où en est le financement ?

« Où en sommes-nous avec le plan de départ négocié qui aurait été exécuté à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA sur les 3 milliards prévus ? », a interrogé le parlementaire.

Cette interpellation est intervenue lors de l’examen du projet de loi n° 04/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM), appelé à remplacer le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA).

Guy Marius Sagna a demandé des précisions sur le reliquat du programme lié au départ négocié ainsi que sur la stratégie de transformation annoncée pour redresser La Poste.

Absence de bilan de compétences et départ d’informaticiens

Le député a également déploré l’absence, selon lui, d’un bilan de compétences avant le lancement du plan. Il a notamment souligné le départ de cinq informaticiens, alors que l’entreprise ferait face à un sous-effectif dans ce domaine stratégique, à l’heure de la digitalisation des services publics.

Il a enfin interrogé le gouvernement sur l’état d’avancement concret de la stratégie de transformation formalisée de La Poste.

La réponse du ministre Alioune Sall

En réponse, le ministre Alioune Sall a salué la tenue, sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, du premier conseil interministériel consacré à La Poste.

Il a rappelé les difficultés structurelles de l’entreprise publique, qui bénéficierait d’un soutien annuel estimé à environ 18 milliards de francs CFA sans parvenir à générer des résultats significatifs. Selon lui, une réponse structurelle et durable s’impose.

Concernant le plan de départ négocié, le ministre a précisé que 3 milliards 71 millions de francs CFA ont été mobilisés, dépassant ainsi l’objectif initial de 3 milliards FCFA. Il a assuré que les mesures arrêtées ont été exécutées et font l’objet d’un suivi régulier.

Alioune Sall a également annoncé l’élaboration, courant 2026, d’un plan stratégique de relance destiné à restructurer et moderniser La Poste.

Un enjeu majeur pour le secteur public sénégalais

La situation de La Poste s’inscrit dans un débat plus large sur la réforme des entreprises publiques au Sénégal, entre rationalisation des dépenses, modernisation numérique et exigence de performance.

L’interpellation de Guy Marius Sagna remet ainsi au centre du débat parlementaire la question de la viabilité financière et de la transformation structurelle de La Poste, dans un contexte de forte pression budgétaire et de mutation accélérée du secteur des télécommunications et du numérique.