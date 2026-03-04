Frappe iranienne au Koweït : quatre soldats américains tués, les noms des victimes révélés

XALIMANEWS: Le Département de la Guerre a publié les noms des quatre militaires américains morts lors d’une attaque de drone iranienne contre une base américaine au Koweït. Les victimes sont le capitaine Cody A. Khork (35 ans), le sergent-chef Noah L. Tietjens (42 ans), le sergent-chef Nicole M. Amor (39 ans) et le sergent Declan J. Coady (20 ans), tous membres du 103rd Sustainment Command (Expeditionary), une unité de réserve basée dans l’Iowa.

Selon les autorités américaines, ces soldats ont perdu la vie dans le cadre de l’opération « Epic Fury ». Cette frappe attribuée à l’Iran ravive les tensions au Moyen-Orient et relance les préoccupations liées à la sécurité des forces américaines stationnées dans la région.