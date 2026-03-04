Depeches

Tivaouane : des individus armés attaquent une maison et blessent un commerçant, 15 millions de FCFA dérobés 

XALIMANEWS: Mardi à l’aube, le domicile familial de deux commerçants de Keur Ndiobo, dans la commune de Tivaouane (ouest), a été le théâtre d’un cambriolage violent au cours duquel 15 millions de francs CFA ont été dérobés, selon des sources concordantes de l’APS.

Vers 5 heures du matin, une dizaine d’individus armés ont fait irruption dans la maison, menaçant et violentant les occupants avant de s’emparer de la somme. Les assaillants ont pris la fuite à bord d’un 4×4 appartenant à l’une des victimes. L’un des commerçants, blessé à la tête lors de l’attaque, s’est rendu à l’hôpital pour y recevoir des soins.

Alertés vers 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour les constatations. Une enquête a été ouverte afin d’identifier et interpeller les auteurs de cette attaque.

Face à la montée de l’insécurité dans la région, plusieurs voix s’élèvent pour réclamer un renforcement des patrouilles dans la commune. Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait d’ailleurs plaidé pour l’édification d’un second commissariat de police dans cette cité religieuse.

