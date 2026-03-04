Politique

La réaction de l’ex ministre Ndeye Saly Diop Dieng après sa victoire judiciaire

XALIMANEWS: À la suite de la décision de non-lieu total rendue par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice, l’ancienne ministre Ndeye Saly Diop Dieng a exprimé sa profond gratitude envers toutes celles et tous ceux qui l’ont soutenue durant cette période difficile.

Dans un message relayé hier, elle a salué les innombrables marques de solidarité venues de Dakar, du Ndiambour, du Cayor et de l’ensemble du Sénégal. Selon elle, les messages, appels et prières reçus ont été une source de force et de sérénité pendant cette épreuve.

« Depuis le premier jour, j’ai toujours gardé foi en mon innocence et en la justice de mon pays. Cette décision confirme ce que je n’ai jamais cessé d’affirmer », a-t-elle déclaré. Ndeye Saly Diop Dieng réaffirme ainsi son engagement en tant que républicaine convaincue, attachée au respect des institutions et à l’indépendance de la justice.

Elle a tenu à remercier tout particulièrement les femmes, les jeunes, les anciens, ses parents et toutes les personnes qui se sont tenues à ses côtés, soulignant que leur soutien l’honore et renforce sa volonté de servir le pays avec dignité, responsabilité et fidélité aux valeurs de la République.

Cette décision judiciaire marque pour elle une étape importante, mais aussi un encouragement à continuer à défendre les principes de justice et d’intégrité dans son engagement public.

