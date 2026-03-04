Politique

Soutien interne à Macky Sall : syndicats, partis et société civile écrivent au président Bassirou Diomaye Faye

XALIMANEWS: La candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies continue de susciter des réactions et des précisions de la part des autorités sénégalaises. Selon le ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, le Sénégal n’a pas été associé à cette démarche, portée par le président burundais Évariste Ndayishimiye, actuellement à la tête de l’Union africaine.

Pour autant, l’ancien président reste actif dans sa campagne et bénéficie d’un soutien croissant. Comme le souligne Vox Populi, « Macky professe, ses soutiens se mobilisent ». Des acteurs de la société civile, des syndicats et des partis politiques ont même écrit au président Bassirou Diomaye Faye pour manifester leur appui à Macky Sall.

Cette situation met en lumière les dynamismes politiques internes et externes autour d’une candidature sénégalaise à une fonction internationale majeure, tout en rappelant que le gouvernement actuel n’a pas officiellement participé à cette initiative.

