Crise au Moyen Orient: le gouvernement agit pour protéger les Sénégalais face à la flambée des prix

XALIMANEWS: Face aux tensions internationales liées à la guerre au Moyen-Orient, le gouvernement sénégalais a décidé de protéger les flux essentiels et de prévenir la spéculation tarifaire sur les produits de consommation, selon le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 4 mars 2026.

Selon Marie Rose Faye, secrétaire d’État chargée des Relations avec les institutions, des mesures macroéconomiques, énergétiques, logistiques et sociales ont été définies pour anticiper les difficultés économiques. La doctrine du gouvernement consiste à cibler le soutien public, centraliser les arbitrages et sécuriser les approvisionnements stratégiques.

Le Premier ministre a mis en place, sous la supervision de la Primature, un dispositif de pilotage de la crise, accompagné d’une matrice hiérarchisée de décisions et de rapports consolidés destinés au chef de l’État.

Le communiqué souligne les risques liés au détroit d’Ormuz, passage stratégique pour une grande partie des produits pétroliers consommés au Sénégal. Toute perturbation pourrait entraîner chocs de prix, renchérissement du fret et tensions sur les approvisionnements critiques.