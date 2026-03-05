Plan de rationalisation du secteur parapublic : 19 entités seront supprimées

XALIMANEWS: Le gouvernement a présenté un plan de rationalisation du secteur parapublic, visant la suppression de 19 entités dont les missions sont déjà exercées par d’autres structures. Selon le communiqué du Conseil des ministres du 4 mars 2026, ces entités représentent 28 milliards FCFA de dotations budgétaires, 9,2 milliards de masse salariale et 982 agents, avec une dette globale de 2,6 milliards au 31 décembre 2024.

Le plan prévoit également le repositionnement de 10 autres structures afin de mieux définir leurs missions, actualiser leur cadre juridique et réviser leurs modèles d’intervention.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que cette opération vise la modernisation de l’administration, la réduction du train de vie de l’État et la maîtrise des dépenses publiques, avec une économie nette estimée à 55 milliards FCFA sur trois ans.

Le plan inclut des mesures sociales pour accompagner le redéploiement des personnels et la gestion des contentieux, et sera piloté par un comité interministériel. Parmi les mesures de gouvernance, on note la maîtrise des salaires et effectifs, l’harmonisation des grilles de rémunération, et le renforcement du contrôle et de l’évaluation des entités parapubliques.