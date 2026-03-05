Macky Sall à l’ONU : soutiens et critiques s’affrontent

XALIMANEWS: La candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU suscite un vif intérêt au Sénégal. Entre soutiens patriotiques et critiques politiques, le débat est intense sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Les partisans, comme le député Papa Tahirou Sarr, appellent à un soutien national, au-delà des clivages politiques. Les hashtags #SoutienMackySallONU, #MackySallONU et #FiertéNationale reflètent cette mobilisation et traduisent l’enthousiasme de nombreux Sénégalais et membres de la diaspora.

Mais la candidature rencontre aussi des critiques. Certains opposants estiment que la démarche manque de transparence et aurait dû être précédée d’un consensus officiel. D’autres soulignent que la candidature, déposée par le Burundi, pose des questions sur la légitimité et les priorités nationales. Des hashtags comme #NonMackySallONU ou #PrioritéSenegal traduisent ce scepticisme.

En somme, Macky Sall divise mais mobilise. Entre fierté nationale et débats politiques, sa candidature est devenue un sujet central de discussion au Sénégal, à la fois sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels.