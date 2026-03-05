Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a reçu en audience ce jeudi les ambassadeurs de la Finlande, de l’Espagne, de la Russie et de la Turquie. Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération entre le Sénégal et ces pays partenaires, avec un accent particulier sur la diplomatie parlementaire, a appris l’APS auprès des services de l’institution.

Selon une note publiée par l’Assemblée nationale, ces différentes rencontres ont permis d’explorer les pistes de consolidation des relations de coopération dans plusieurs domaines, notamment politique, économique et agricole. Une attention particulière a également été accordée au développement de la diplomatie parlementaire entre le Sénégal et ces États partenaires.

L’institution parlementaire souligne que ces audiences accordées aux diplomates accrédités à Dakar illustrent la volonté de l’Assemblée nationale de renforcer son rôle dans la diplomatie parlementaire et de contribuer activement à l’approfondissement des partenariats internationaux du Sénégal.

Au cours des discussions, Malick Ndiaye a aussi présenté les réformes engagées au sein de l’Assemblée nationale. Celles-ci visent notamment à améliorer la transparence, moderniser les procédures parlementaires et accélérer la digitalisation de l’institution afin de rendre son fonctionnement plus efficace et plus accessible aux citoyens.

Les échanges avec l’ambassadrice de la Finlande, Katja Ahlfors, ont notamment porté sur la préparation de la prochaine visite à Dakar du président du parlement finlandais, dans le cadre du renforcement des relations interparlementaires entre les deux pays.

De son côté, l’ambassadeur de la Russie à Dakar, Dmitry Kourakov, a remis au président de l’Assemblée nationale une invitation officielle à effectuer une visite en Russie, en vue de consolider davantage la coopération parlementaire et les relations bilatérales.

La rencontre avec l’ambassadrice d’Espagne, Dolores Ríos Peset, s’inscrivait quant à elle dans le cadre d’une visite de courtoisie, permettant de réaffirmer la qualité des relations entre les deux pays et d’explorer de nouvelles pistes de coopération.

Enfin, l’ambassadrice de la Turquie, arrivée au terme de sa mission au Sénégal, a exprimé sa gratitude pour la qualité de la coopération entretenue avec les institutions sénégalaises.