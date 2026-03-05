L’État accorde une subvention de 50 FCFA/kg aux importateurs pour promouvoir le riz local 

XALIMANEWS: Le ministère du Commerce et de l’Industrie a annoncé la mise en place d’un mécanisme de subvention destiné aux importateurs de riz, dans le cadre de la politique de promotion de la production nationale et de renforcement de la souveraineté alimentaire.

Dans un message adressé aux opérateurs du secteur, notamment aux importateurs, les autorités expliquent que cette mesure vise à faciliter l’intégration du riz produit localement dans les circuits commerciaux du pays.

Ainsi, une subvention de cinquante (50) francs CFA par kilogramme sera accordée pour l’achat de riz sénégalais. À travers ce dispositif incitatif, le gouvernement souhaite encourager les importateurs à participer activement à la distribution du riz local sur le marché national.

Le ministère invite, à cet effet, les opérateurs concernés à procéder à l’enlèvement du stock de riz local actuellement disponible, afin d’accélérer sa mise en circulation.

Les importateurs sont également priés de se rapprocher de la Direction du Commerce intérieur pour les modalités pratiques de mise en œuvre de cette mesure et assurer son application dans les meilleurs délais.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie des autorités visant à soutenir les producteurs locaux tout en réduisant progressivement la dépendance du Sénégal aux importations de riz.