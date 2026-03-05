Traite des personnes au Sénégal : un réseau international démantelé à Ziguinchor

XALIMANEWS: La Division Nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a démantelé, le 3 mars 2026 à Ziguinchor, un réseau international de traite des personnes impliquant des ressortissantes étrangères. Trois femmes ont été déférées au Parquet pour association de malfaiteurs, traite des personnes, proxénétisme et extorsion de fonds.

Selon l’enquête, déclenchée par un renseignement opérationnel, le réseau opérait entre le Nigéria et le Sénégal. La victime, recrutée sous prétexte d’un emploi stable, a été transportée à Ziguinchor et séquestrée dans un appartement du quartier Goumel. Dès son arrivée, les recruteuses lui ont imposé une dette fictive de trois millions (3 000 000) FCFA, soi-disant pour des frais de voyage initialement estimés à 130 000 FCFA. Pour rembourser cette somme, la victime était contrainte à la prostitution, avec un versement hebdomadaire de 50 000 FCFA.

Les investigations techniques ont permis de découvrir des messages audio WhatsApp confirmant les extorsions et les menaces. Confrontée à ces preuves, la principale suspecte a admis l’existence d’un réseau criminel comprenant une complice au Nigéria chargée du recrutement et deux acolytes à Ziguinchor responsables de la surveillance et de la collecte des fonds.

L’ensemble du réseau local a été neutralisé et les trois suspectes présentées au Parquet. La victime a, quant à elle, été prise en charge par les services compétents.