Politique

Tahirou Sarr : “Macky Sall mérite le soutien des Sénégalais pour le poste de Secrétaire général de l’ONU”

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le député de la 15ᵉ législature, Papa Tahirou Sarr, Président du parti Jël Liñu Moom – Les Nationalistes, a publié un communiqué officiel exprimant sa fierté et son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Dans ce communiqué, le député appelle les Sénégalais, tant dans le pays que dans la diaspora, à mettre de côté les divergences politiques pour se rassembler autour de cette initiative. Selon lui, voir un fils du Sénégal briguer l’une des plus hautes fonctions internationales est un moment de fierté nationale qui transcende les clivages et rappelle l’unité du peuple sénégalais.

Papa Tahirou Sarr souligne que le Sénégal a toujours su offrir au monde des femmes et des hommes capables de contribuer à la paix, au dialogue et à la coopération entre les peuples. Il exhorte donc tous les citoyens à soutenir Macky Sall, non pas pour des motifs politiques, mais par un sentiment patriotique et nationaliste.

Le député invite également le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à apporter le soutien institutionnel de l’État à cette candidature, afin de renforcer l’image du Sénégal sur la scène internationale.

« Que le Sénégal continue de rayonner, uni et digne », conclut le député dans son message, en adressant ses prières pour le succès de Macky Sall dans cette ambitieuse entreprise.

DEPECHES

Soutien interne à Macky Sall : syndicats, partis et société civile écrivent au président Bassirou Diomaye Faye
La réaction de l’ex ministre Ndeye Saly Diop Dieng après sa victoire judiciaire
PASTEF–Les Patriotes : Ousmane Sonko relance la vente des cartes de membre et annonce la réunion du Conseil national en mars 2026
Candidature de Sonko et second mandat : Diomaye esquive, les coulisses de la rencontre avec les élus au Palais
Share This Article
Previous Article Traite des personnes au Sénégal : un réseau international démantelé à Ziguinchor
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Politique

Organisation interne : PASTEF renforce sa dynamique de mobilisation

Politique

Pastef : Sonko lance un plan de redynamisation du parti

Politique

Ousmane Sonko : « La Coalition Diomaye Président est une aubaine, pas une menace »

Politique

Assemblée nationale : l’opposition s’insurge contre le comportement de certains députés de la majorité

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire