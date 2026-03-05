Tahirou Sarr : “Macky Sall mérite le soutien des Sénégalais pour le poste de Secrétaire général de l’ONU”

XALIMANEWS: Le député de la 15ᵉ législature, Papa Tahirou Sarr, Président du parti Jël Liñu Moom – Les Nationalistes, a publié un communiqué officiel exprimant sa fierté et son soutien à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Dans ce communiqué, le député appelle les Sénégalais, tant dans le pays que dans la diaspora, à mettre de côté les divergences politiques pour se rassembler autour de cette initiative. Selon lui, voir un fils du Sénégal briguer l’une des plus hautes fonctions internationales est un moment de fierté nationale qui transcende les clivages et rappelle l’unité du peuple sénégalais.

Papa Tahirou Sarr souligne que le Sénégal a toujours su offrir au monde des femmes et des hommes capables de contribuer à la paix, au dialogue et à la coopération entre les peuples. Il exhorte donc tous les citoyens à soutenir Macky Sall, non pas pour des motifs politiques, mais par un sentiment patriotique et nationaliste.

Le député invite également le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à apporter le soutien institutionnel de l’État à cette candidature, afin de renforcer l’image du Sénégal sur la scène internationale.

« Que le Sénégal continue de rayonner, uni et digne », conclut le député dans son message, en adressant ses prières pour le succès de Macky Sall dans cette ambitieuse entreprise.