Africa Forward : Macron plaide pour une Afrique et une Europe tournées vers “la paix, la prospérité et la souveraineté”

XALIMANEWS; À Nairobi, à l’ouverture du sommet Africa Forward, le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à construire une nouvelle relation entre l’Afrique et la France, fondée sur un agenda commun orienté vers l’avenir plutôt que vers les divisions du passé.

Devant une trentaine de chefs d’État et de gouvernement, le chef de l’État français a affirmé sa conviction que “le continent africain et la France doivent regarder devant”, insistant sur la nécessité de bâtir ensemble un partenariat centré sur la paix, la prospérité et la souveraineté.

Selon lui, la relation entre Paris et les pays africains doit désormais s’appuyer sur “la lucidité, le courage, le respect et une volonté d’avoir un agenda partagé”. Emmanuel Macron a rappelé avoir tenté, depuis une décennie, de transformer les rapports entre la France et l’Afrique à travers plusieurs initiatives : restitution d’œuvres d’art, réinvention des relations monétaires et économiques, investissements dans le sport, les industries culturelles et créatives ainsi que dans le co-investissement avec le continent.

Le président français a estimé que l’Afrique et l’Europe faisaient face aux mêmes défis historiques. “Nous voulons la paix, la prospérité, la souveraineté”, a-t-il déclaré, rappelant que l’Union européenne s’était construite après la Seconde Guerre mondiale autour de ces objectifs. Pour lui, l’Afrique poursuit aujourd’hui la même ambition : garantir la paix, assurer son indépendance et renforcer son autonomie stratégique.

Dans cette dynamique, Emmanuel Macron a plaidé pour une Afrique davantage représentée dans les grandes instances internationales, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a également insisté sur l’importance de l’unité africaine, affirmant qu’“il n’y a pas plusieurs Afriques”, mais un seul continent devant être respecté comme tel.

Le président français a par ailleurs estimé que “le logiciel de l’aide est passé”, appelant à privilégier désormais une logique de co-investissement axée sur le capital humain, les talents et la jeunesse africaine. Il a aussi exhorté les États africains à renforcer l’économie formelle afin de favoriser l’émergence de classes moyennes solides.

Évoquant les enjeux économiques, Emmanuel Macron a annoncé que le forum d’affaires organisé à Nairobi avait permis de mobiliser 23 milliards d’euros d’investissements privés pour l’Afrique. Ce montant comprend 14 milliards d’euros d’investissements d’entreprises françaises sur le continent et 9 milliards d’euros portés par des entreprises et investisseurs africains.