Le Sénégal à l’honneur au Vatican lors d’une audience avec Léon XIV

XALIMANEWS: Le 9 mai 2026, Pape Léon XIV a accordé, au Palais Apostolique, une audience privée à une importante délégation interreligieuse sénégalaise composée de chefs des confréries musulmanes et de représentants de l’Église catholique.

Au cours de cette rencontre historique, le Souverain Pontife a rendu un vibrant hommage au Sénégal, présenté comme « un modèle de coexistence pacifique pour l’Afrique et le monde ». Une déclaration forte qui vient consacrer la tradition sénégalaise du dialogue, de la tolérance et du vivre-ensemble entre communautés religieuses.

Selon les informations communiquées, cette initiative émane du Saint-Père lui-même, en collaboration avec la Nonciature Apostolique du Sénégal et le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux. Une marque d’estime exceptionnelle envers le Sénégal, souvent cité comme exemple de stabilité sociale et religieuse sur le continent africain.

Cette audience symbolise également la reconnaissance du rôle joué par les guides religieux sénégalais dans la préservation de la paix, du respect mutuel et de l’unité nationale. Dans un contexte mondial marqué par les tensions identitaires et religieuses, le message envoyé depuis le Vatican apparaît comme un signal fort en faveur du dialogue entre les peuples et les croyances.

Fierté nationale et rayonnement universel, le Sénégal confirme ainsi sa place singulière dans le concert des nations comme terre de fraternité et de coexistence harmonieuse.