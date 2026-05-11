International

Le Sénégal à l’honneur au Vatican lors d’une audience avec Léon XIV

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le 9 mai 2026, Pape Léon XIV a accordé, au Palais Apostolique, une audience privée à une importante délégation interreligieuse sénégalaise composée de chefs des confréries musulmanes et de représentants de l’Église catholique.

Au cours de cette rencontre historique, le Souverain Pontife a rendu un vibrant hommage au Sénégal, présenté comme « un modèle de coexistence pacifique pour l’Afrique et le monde ». Une déclaration forte qui vient consacrer la tradition sénégalaise du dialogue, de la tolérance et du vivre-ensemble entre communautés religieuses.

Selon les informations communiquées, cette initiative émane du Saint-Père lui-même, en collaboration avec la Nonciature Apostolique du Sénégal et le Dicastère pour le Dialogue Interreligieux. Une marque d’estime exceptionnelle envers le Sénégal, souvent cité comme exemple de stabilité sociale et religieuse sur le continent africain.

DEPECHES

Sommet Africa Forward : rencontre stratégique entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron
Italie : un Sénégalais en possession de 200 euros sans justification arrêté à Turin
Innovation en Afrique : le Sénégal représenté à Libreville par El Malick Ndiaye
Mali : obsèques du ministre de la Défense Sadio Camara prévues ce jeudi à Bamako

Cette audience symbolise également la reconnaissance du rôle joué par les guides religieux sénégalais dans la préservation de la paix, du respect mutuel et de l’unité nationale. Dans un contexte mondial marqué par les tensions identitaires et religieuses, le message envoyé depuis le Vatican apparaît comme un signal fort en faveur du dialogue entre les peuples et les croyances.

Fierté nationale et rayonnement universel, le Sénégal confirme ainsi sa place singulière dans le concert des nations comme terre de fraternité et de coexistence harmonieuse.

Share This Article
Previous Article Urgent: le lutteur Fils de Mbaye Gueye victime d’un grave accident 
Next Article Waly Diouf Bodian raille Khalifa Sall : « Il lui a fallu 20 ans pour comprendre qu’il faut un vrai parti politique pour conquérir le pouvoir »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Mali : deux jours de deuil national après l’assassinat du général Sadio Camara

International

Offensives armées au Mali : 16 blessés, les FAMA neutralisent plusieurs assaillants

International

Tirs présumés à Washington : Donald Trump évacué en pleine soirée officielle

International

Mali sous tension : attaques coordonnées, Bamako secoué par des combats

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Urgent: le lutteur Fils de Mbaye Gueye victime d’un grave accident 

Sports

Assemblée nationale : le projet de Code du sport examiné ce lundi

Lutte

« Mon combat royal m’a promu empereur de la lutte sénégalaise » — Gris Bordeaux

Sports

Mondial 2026 : la FIFA annonce trois cérémonies d’ouverture entre Mexico, Toronto et Los Angeles

Football

Coupe du monde 2026 : cinq responsables de la FSF se voient refuser le visa américain