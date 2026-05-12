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Sommet Africa Forward : enjeux économiques et diplomatiques au cœur des débats

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XALIMANEWS: Le sommet Africa Forward, tenu à Nairobi, retient particulièrement l’attention de la presse sénégalaise, qui y voit un moment charnière dans la redéfinition des relations entre l’Afrique et la France, sur fond d’enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires.

Plusieurs journaux sénégalais estiment que cette rencontre illustre une recomposition progressive de l’axe Afrique–France. Sud Quotidien parle ainsi d’une “redéfinition de l’axe Afrique-France”, soulignant que le sommet met en lumière des rapports en pleine transformation, portés par des aspirations souverainistes africaines, des enjeux sécuritaires persistants et de nouvelles ambitions économiques. Le journal insiste également sur les appels d’acteurs économiques africains en faveur d’une meilleure valorisation des ressources du continent et d’un renforcement de la souveraineté économique.

Dans la même dynamique, Le Quotidien met en avant l’appel de Baidy Agne au secteur privé africain, invité à jouer un rôle plus central dans le développement du continent. De son côté, WalfQuotidien relaie les préoccupations des patronats africains et français, rappelant que les besoins en infrastructures en Afrique sont estimés à environ 120,8 milliards de dollars par an d’ici 2030, selon le président du patronat sénégalais.

La dimension diplomatique occupe également une place importante dans les analyses. La participation du président Bassirou Diomaye Faye est largement commentée, notamment sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. L’AS rapporte que les deux chefs d’État ont échangé sur la coopération bilatérale, dans un contexte marqué par une volonté de renforcer les partenariats stratégiques entre Dakar et Paris.

DEPECHES

Sommet Africa Forward : rencontre stratégique entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron
Le Sénégal à l’honneur au Vatican lors d’une audience avec Léon XIV
Italie : un Sénégalais en possession de 200 euros sans justification arrêté à Turin
Innovation en Afrique : le Sénégal représenté à Libreville par El Malick Ndiaye

Le Soleil souligne pour sa part un agenda présidentiel chargé, rythmé par des panels et des audiences de haut niveau, notamment autour des questions de sport, de développement et de mobilisation des partenaires autour de l’agenda national 2025.

Enfin, EnQuête évoque un moment d’“heure des vérités” dans les relations entre le Sénégal et la France, estimant que le sommet de Nairobi met en évidence les nouvelles réalités géopolitiques, avec un recul de la présence française au Sahel et une volonté du Sénégal de rééquilibrer ses alliances. Dans ce contexte, WalfQuotidien considère que le président Bassirou Diomaye Faye se trouve à un moment de choix stratégique important, à la croisée des chemins sur les plans diplomatique et économique

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