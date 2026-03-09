Journée de la femme : Absa Faye s’engage aux côtés des femmes handicapées à Ziguinchor

XALIMANEWS: À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la deuxième épouse du Président Absa Faye a eu le privilège de partager un moment chaleureux avec les femmes du Comité national des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées à Ziguinchor.

Cette rencontre a été marquée par des échanges riches et constructifs, animés par des panélistes dont l’expertise, la sincérité et l’engagement ont permis d’aborder les réalités et les défis spécifiques aux femmes en situation de handicap, tout en mettant en lumière leurs immenses capacités.

La deuxième épouse du Président a salué la force collective, la solidarité et la détermination des participantes, soulignant que leurs parcours démontrent que les obstacles peuvent se transformer en leviers de courage et d’action.

Dans son message, elle a réaffirmé son engagement envers toutes les femmes et insisté sur l’importance de bâtir une société où chacune peut prendre sa place, faire entendre sa voix et contribuer pleinement au développement du pays.

Elle a également exprimé sa gratitude aux autorités administratives et locales, aux organisations présentes et à toutes les personnes qui œuvrent pour l’inclusion et l’autonomisation des femmes.