Offense au chef de l’État : l’administrateur de Libasse TV déféré, l’auteur du photomontage arrêté

XALIMANEWS: L’affaire liée à des propos jugés offensants envers le chef de l’État prend une tournure judiciaire. L’administrateur de la chaîne en ligne « Libasse TV », Libasse Diop, a été déféré au parquet après son interpellation par les éléments de la Brigade de recherches (BR).

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération dans sa livraison de ce mercredi, Libasse Diop a été arrêté à la suite de propos tenus lors d’un live sur les réseaux sociaux. Les autorités judiciaires considèrent que certaines déclarations pourraient constituer une offense au chef de l’État.

Une autosaisine du parquet

L’affaire a été déclenchée après une autosaisine du parquet, qui a décidé d’ouvrir une enquête afin de vérifier la nature des propos diffusés lors de cette intervention en direct.

Lors de son audition, Libasse Diop aurait tenté de se justifier en évoquant une « perte de contrôle momentanée » au cours de son live, selon les informations relayées par Libération.

L’auteur d’un photomontage également arrêté

Dans le même dossier, un autre individu a été interpellé. Il s’agit de Daouda Ndiaye, soupçonné d’être l’auteur d’un photomontage visant le président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Malgré des excuses publiées par le média en ligne Feeling Dakar, l’imam Daouda Ndiaye a été placé en garde à vue et devrait être présenté aux enquêteurs.

Une affaire suivie de près

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte où les autorités affirment vouloir lutter contre les contenus jugés diffamatoires ou offensants sur les réseaux sociaux.

Les deux mis en cause pourraient être présentés devant le parquet, en attendant les décisions que prendra la justice dans cette affaire.

