France : l’avocat de Madiambal Diagne conteste l’avis d’extradition et saisit la Cour de cassation

XALIMANEWS: L’affaire concernant le journaliste sénégalais Madiambal Diagne connaît un nouveau développement devant la justice française. Le 4 mars, la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a rendu un avis partiel sur la demande d’extradition formulée par les autorités du Sénégal.

Dans une interview accordée au journal Le Quotidien, son avocat, François Brengarth, a vivement critiqué cette décision qu’il qualifie de “bancale”, tout en annonçant le dépôt d’un pourvoi en cassation.

Selon Me Brengarth, la décision rendue par la juridiction française est « contradictoire ». D’un côté, elle reconnaît certaines failles juridiques dans la demande d’extradition, notamment concernant la précision des faits reprochés et leur qualification juridique. De l’autre, elle ne va pas jusqu’à rejeter totalement la procédure, ce qui, selon lui, crée une situation ambiguë.

L’avocat souligne également que les juges ont eux-mêmes constaté que certains faits pourraient être prescrits, ce qui remet en cause la solidité juridique du dossier. Pour la défense, ces éléments auraient dû conduire la justice française à rejeter purement et simplement la demande d’extradition.

Face à cette situation, Me Brengarth indique avoir immédiatement saisi la Cour de cassation, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, afin d’obtenir l’annulation de la décision de la Chambre de l’instruction.

L’avocat estime par ailleurs que la procédure présente un caractère politique, affirmant que certaines déclarations et actions des autorités sénégalaises renforcent cette perception. Il évoque notamment des tensions diplomatiques et des interpellations de journalistes, qui, selon lui, alimentent les inquiétudes de la défense.

Concernant la suite de la procédure, la défense espère que la Cour de cassation cassera l’arrêt rendu à Versailles. Si ce n’est pas le cas, la décision finale reviendra au pouvoir exécutif français, qui devra se prononcer sur un éventuel décret d’extradition.

Dans cette hypothèse, Me Brengarth assure que la défense de Madiambal Diagne continuera de contester la procédure, y compris devant le Conseil d’État, afin de faire obstacle à toute extradition