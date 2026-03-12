Sénégal : Bassirou Diomaye Faye convoque tous les ambassadeurs et consuls… ce qui va se passer les 18 et 19 avril

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé mercredi la tenue d’une conférence réunissant les ambassadeurs, consuls généraux et consuls du Sénégal les 18 et 19 avril 2026, dans le but de renforcer l’efficacité de la politique étrangère du pays.

Selon le communiqué ayant sanctionné la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le chef de l’État a informé le gouvernement de sa décision d’organiser cette rencontre diplomatique qui rassemblera l’ensemble des représentants du Sénégal à l’étranger.

Cette conférence devra permettre d’évaluer l’action diplomatique du pays et de réfléchir aux moyens de moderniser le réseau diplomatique et consulaire, afin d’améliorer l’efficacité et la visibilité de la politique extérieure du Sénégal.

Le président Faye a, par ailleurs, rappelé que le Sénégal demeure profondément attaché à la paix, au multilatéralisme et à l’intégration africaine, des principes qui continueront de guider l’action diplomatique du pays.

Dans la foulée, le chef de l’État a confirmé la tenue de la 10ᵉ édition du Forum international de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, prévue les 20 et 21 avril 2026 au Centre international de conférences Abdou Diouf.

Placée sous le thème « L’Afrique face aux défis de stabilité, d’intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », cette édition marquera une décennie de réflexions et de propositions africaines visant à répondre aux défis sécuritaires contemporains sur le continent

PIDvito