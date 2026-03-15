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Mbour : un violent incendie ravage plusieurs magasins au marché central

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XALIMANEWS: Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche au marché central de Mbour, dans l’ouest du Sénégal, causant d’importants dégâts matériels.

Selon le préfet du département de Mbour, Amadou Diop, plusieurs magasins et boutiques ont été ravagés par les flammes.

D’après les premières informations, le feu serait parti d’un endroit situé à proximité de la pharmacie Le Soleil, avant de se propager rapidement à plusieurs commerces du marché.

Pour l’heure, l’origine exacte de l’incendie reste inconnue. Les autorités administratives indiquent que les causes du sinistre n’ont pas encore été déterminées.

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Face à l’ampleur des dégâts, le préfet Amadou Diop a annoncé l’ouverture d’une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incendie qui a fortement touché les commerçants du marché central de Mbour.

Les pertes sont essentiellement matérielles, en attendant une évaluation plus précise des dommages subis par les victimes.

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