Accident sur la RN6 à Tambacounda : collision entre un bus et un “Cheikh Chérifou”, six morts et dix blessés graves

XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation s’est produit ce lundi sur la Route nationale 6, à une dizaine de kilomètres de la ville de Tambacounda, faisant six morts et quatorze blessés, dont dix dans un état grave.

Selon les informations recueillies auprès de la 61e compagnie d’incendie et de secours, la collision est survenue entre un bus et un véhicule de transport en commun de type “Cheikh Chérifou”. Le drame s’est produit entre Médina Sibikilin et Touba Darou Salam, sur l’axe de la Route nationale 6, reliant Tambacounda à Ziguinchor en passant par Gouloumbou.

Alertés à 8 heures 18 minutes, les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie sont arrivés sur les lieux à 8 heures 34 minutes pour porter assistance aux victimes.

« Sur place, nous avons dénombré 20 victimes, dont dix avec des blessures graves, quatre avec des blessures légères et malheureusement six corps sans vie », a expliqué le lieutenant Mohamadou Falilou Fall, chargé de l’expédition des affaires courantes de la compagnie.

Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de la région, tandis qu’une enquête devrait être ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Ce nouveau drame relance encore une fois la question de la sécurité routière sur les grands axes du Sénégal, notamment sur la RN6, un corridor très fréquenté reliant l’est du pays à la Casamance.