Diourbel : la Première dame Marie Khone Faye offre des bourses à des élèves du lycée scientifique d’excellence

La Première dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a procédé lundi à la remise de bourses d’études à des élèves issues de milieux vulnérables du Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, dans le centre du pays. Cette initiative vise à accompagner ces jeunes filles dans la poursuite de leur parcours scolaire.

Lors de la cérémonie organisée en présence du ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, du gouverneur de la région et des autorités académiques, la Première dame a souligné la portée de cet appui.

« Les bourses que je vous remets aujourd’hui ne sont pas un don, mais un investissement sur votre intelligence. Elles sont le pont qui vous mènera, sans entrave, jusqu’à votre baccalauréat et bien au-delà », a-t-elle déclaré devant les élèves.

Un appel à la solidarité et à l’excellence

S’adressant aux pensionnaires de l’établissement situé à Diourbel, Mme Faye les a invitées à faire preuve de solidarité envers les nouvelles arrivantes.

« Soyez les guides qui facilitent leur intégration, soyez des modèles de discipline, car la résilience est une leçon de vie », a-t-elle lancé, rappelant aux élèves qu’elles forment « une seule élite, celle du mérite ».

La Première dame a également réaffirmé son engagement à rester aux côtés des bénéficiaires afin de veiller à ce que « leur lumière ne s’éteigne jamais ».

Des élèves parmi les plus brillantes

Prenant la parole, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a salué une initiative qui constitue, selon lui, un soutien important pour la réussite scolaire des jeunes bénéficiaires.

Il a précisé que ces bourses se distinguent par leur consistance et leur caractère durable, puisqu’elles accompagnent les élèves tout au long de leur scolarité jusqu’en classe de terminale.

Selon lui, les bénéficiaires figurent parmi les meilleures élèves du lycée, avec des moyennes annuelles supérieures à 17 sur 20.

« En soutenant ces jeunes filles brillantes issues de milieux vulnérables, vous contribuez à lever les obstacles qui pourraient freiner leurs études et vous participez à la construction d’une école plus inclusive et plus équitable », s’est-il félicité.

Le ministre a enfin souligné que, depuis deux ans, les initiatives de la Première dame ont eu un impact notable sur le système éducatif sénégalais, notamment en matière de promotion de l’excellence et de scolarisation des filles.