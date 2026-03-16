Gel des comptes des ICS : les travailleurs inquiets face à une situation financière incertaine

XALIMANEWS: Les travailleurs des Industries chimiques du Sénégal (ICS), situées dans la commune de Darou Khoudoss (département de Tivaouane), expriment leur inquiétude après l’annonce par le Premier ministre du gel des comptes de leur entreprise.

Lors d’une conférence de presse tenue jeudi soir à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a indiqué avoir obtenu la révision de plusieurs contrats avec des entreprises étrangères, couvrant des secteurs stratégiques tels que les phosphates, le ciment, l’atapulgite, le dessalement de l’eau de mer, l’électricité, les infrastructures et l’immobilier.

Selon Mohamed Dièye, responsable du collège des délégués du personnel, l’annonce du gel des comptes a créé « un climat de forte psychose » parmi les employés. Pour limiter les répercussions immédiates, la direction des ICS a décidé d’anticiper le paiement des salaires du mois en cours, initialement prévu à partir du 16 mars 2026.

Dans un message adressé à ses collègues, M. Dièye a également exhorté les travailleurs à une « gestion prudente » de leurs émoluments, évoquant le risque de difficultés financières importantes le mois prochain.

Pour sa part, Mamadou Sow, représentant de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), a indiqué que le personnel se sent « désemparé » face à l’absence d’informations officielles de la part de la direction et des autorités sur les motifs exacts du blocage. Les représentants des travailleurs demandent désormais une audience avec le Premier ministre et le ministre en charge du Travail afin d’obtenir des éclaircissements sur cette affaire.