Football sénégalais : Souleymane Diallo nommé Directeur technique national en remplacement de Mayacine Mar

XALIMANEWS: Un changement important est intervenu au sein de la direction technique du football sénégalais. Souleymane Diallo a été officiellement nommé Directeur technique national (DTN), en remplacement de Mayacine Mar.

Cette décision marque une nouvelle étape dans l’organisation technique du football national, sous l’égide de la Fédération Sénégalaise de Football. Souleymane Diallo aura désormais la responsabilité de piloter la politique technique, la formation des entraîneurs ainsi que le développement du football à la base et dans les différentes sélections nationales.

Le nouveau DTN devra également accompagner les sélections nationales dans leur progression et renforcer la stratégie de formation des jeunes talents, un axe jugé essentiel pour maintenir la compétitivité du football sénégalais sur la scène africaine et internationale.

De son côté, Mayacine Mar quitte ce poste après avoir occupé plusieurs fonctions importantes dans l’encadrement technique du football sénégalais. Son passage aura notamment été marqué par son implication dans le développement des équipes nationales de jeunes.

Avec l’arrivée de Souleymane Diallo, la Direction technique nationale entame ainsi une nouvelle dynamique, avec pour objectif de consolider les acquis et préparer l’avenir du football sénégalais.