Football

Football sénégalais : Souleymane Diallo nommé Directeur technique national en remplacement de Mayacine Mar

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Un changement important est intervenu au sein de la direction technique du football sénégalais. Souleymane Diallo a été officiellement nommé Directeur technique national (DTN), en remplacement de Mayacine Mar.

Cette décision marque une nouvelle étape dans l’organisation technique du football national, sous l’égide de la Fédération Sénégalaise de Football. Souleymane Diallo aura désormais la responsabilité de piloter la politique technique, la formation des entraîneurs ainsi que le développement du football à la base et dans les différentes sélections nationales.

Le nouveau DTN devra également accompagner les sélections nationales dans leur progression et renforcer la stratégie de formation des jeunes talents, un axe jugé essentiel pour maintenir la compétitivité du football sénégalais sur la scène africaine et internationale.

De son côté, Mayacine Mar quitte ce poste après avoir occupé plusieurs fonctions importantes dans l’encadrement technique du football sénégalais. Son passage aura notamment été marqué par son implication dans le développement des équipes nationales de jeunes.

Avec l’arrivée de Souleymane Diallo, la Direction technique nationale entame ainsi une nouvelle dynamique, avec pour objectif de consolider les acquis et préparer l’avenir du football sénégalais.

DEPECHES

Procès en appel des 18 supporters sénégalais au Maroc : l’audience reportée au 30 mars
Coupe du Sénégal : Génération Foot éliminée par l’USC Saint-Louis, les affiches des quarts connues
Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification
Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende
Share This Article
Previous Article Diourbel : la Première dame Marie Khone Faye offre des bourses à des élèves du lycée scientifique d’excellence
Next Article Procès en appel des 18 supporters sénégalais au Maroc : l’audience reportée au 30 mars
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Procès en appel des 18 supporters sénégalais au Maroc : l’audience reportée au 30 mars

Football

Football sénégalais : Souleymane Diallo nommé Directeur technique national en remplacement de Mayacine Mar

Football

Coupe du Sénégal : Génération Foot éliminée par l’USC Saint-Louis, les affiches des quarts connues

Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines