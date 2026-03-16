Justice: Le verdict est tombé pour Imam Dramé

XALIMANEWS – Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné ce matin El Mamadou Lamine Dramé à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 000 FCFA pour provocation à un crime ou un délit et provocation à un attroupement non armé.

Le maître coranique, né en 1975 et domicilié à Keur Massar, avait tenu des propos controversés lors d’une conférence organisée à Thiès, où il avait demandé à l’assistance qui était prêt à « verser son sang pour la révolution », invitant les volontaires à s’inscrire sur une liste.

Lors de l’audience, la présidente du tribunal a rappelé que « mettre les enfants des autres en danger tout en protégeant les siens n’est pas acceptable ». Elle a ajouté : « 84 morts, cela suffit », en référence aux violences ayant marqué le pays ces dernières années.

À la barre, El Mamadou Lamine Dramé a reconnu que ses propos pouvaient prêter à confusion et a déclaré : « Si c’était à refaire, je ne m’exprimerais pas en ces termes », affirmant qu’il n’avait jamais eu l’intention d’inciter quiconque à commettre un crime.

Le ministère public avait requis deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 200 000 FCFA, soulignant que ces déclarations étaient particulièrement sensibles dans un contexte déjà marqué par des tensions ayant provoqué des pertes en vies humaines.

La défense, composée de Mes Macodou Ndiaye, Abdy Nar Ndiaye, Maguette Seck, Abdalah Diallo, Famara Faty et Takha Cissé, a plaidé la relaxe, estimant que leur client avait été mal compris, et que ses propos relevaient davantage d’un appel au patriotisme que d’une véritable incitation à la violence.