Amadou Chérif Diouf s’est rendu à Rabat pour soutenir les 18 supporters sénégalais en procès en appel

XALIMANEWS: Amadou Chérif Diouf, accompagné de l’avocat Maître Patrick Kabou et du Consul général du Sénégal à Casablanca, s’est rendu à Rabat pour apporter soutien et assistance à 18 supporters sénégalais détenus au Maroc dans le cadre de leur procès en appel.

Le ministre a tenu à montrer la mobilisation de l’État sénégalais aux côtés de ses citoyens, soulignant que « nous prions et agissons pour leur libération ». Cette initiative illustre l’engagement des autorités sénégalaises à défendre les intérêts et droits de leurs ressortissants à l’étranger, tout en assurant un accompagnement juridique et moral.

Les 18 supporters avaient été condamnés en première instance à des peines de prison pour « hooliganisme » à la suite d’incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc à Rabat.

Le procès en appel des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc a été reporté au 30 mars prochain, a annoncé la Rfm. Initialement prévu ce lundi, l’examen du dossier n’a finalement pas eu lieu, prolongeant ainsi l’attente des prévenus et de leurs familles.

Cette nouvelle étape judiciaire intervient après plusieurs reports et rebondissements dans l’affaire, suscitant inquiétude et impatience chez les proches des supporters ainsi que chez les autorités sénégalaises qui continuent de suivre de très près l’évolution de la procédure.