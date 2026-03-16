Rénovation de la Grande Mosquée de Touba : le Khalife général des Mourides lance officiellement les travaux jeudi

XALIMANEWS: Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, procédera jeudi prochain au lancement officiel des travaux de rénovation de la Grande Mosquée de Touba, a annoncé ce lundi son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

Selon ce dernier, le Khalife général posera la première pierre marquant le démarrage du chantier, après la mise en place d’un comité d’experts chargé de réaliser les études nécessaires pour la rénovation de cet important édifice religieux situé dans la ville sainte de Touba.

Dans une déclaration de presse relayée par plusieurs médias locaux, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a précisé que cette cérémonie marquera le début officiel des travaux, en présence du guide religieux et de nombreux disciples venus accompagner cet événement majeur pour la communauté mouride.

Le porte-parole du Khalife a également salué l’engagement et la forte mobilisation des talibés qui continuent de contribuer financièrement à la réalisation de ce projet. Il a invité les disciples à poursuivre cet élan de solidarité afin d’accompagner la rénovation de ce haut lieu de culte.

Revenant sur l’histoire de la mosquée, il a rappelé que la construction de la Grande Mosquée de Touba répondait à la volonté du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927). Ce projet a été concrétisé après sa disparition par son fils aîné, Serigne Moustapha Mbacké.

Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké a aussi évoqué l’apport des différents khalifes généraux qui se sont succédé à la tête de la communauté mouride, notamment Serigne Fallou Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Mbacké, Serigne Abdou Khadre Mbacké, Serigne Saliou Mbacké, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, qui ont tous contribué à l’entretien et au développement de ce symbole majeur de la foi mouride.