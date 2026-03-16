Trump prépare une « coalition d’Hormuz » et envisage de contrôler le centre pétrolier iranien de Kharg

XALIMANEWS: Le président américain Donald Trump explore la création d’une « coalition d’Hormuz », une alliance internationale visant à sécuriser le détroit stratégique d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran, qui a récemment perturbé le passage maritime, menaçant l’approvisionnement énergétique mondial.

Selon plusieurs sources politiques et militaires, Trump aurait sollicité plusieurs pays pour envoyer des navires de guerre afin de protéger le détroit. L’objectif est de garantir la libre circulation des hydrocarbures et de réduire les risques d’un blocage prolongé, qui aurait des conséquences directes sur les marchés internationaux du pétrole.

En parallèle, la Maison‑Blanche envisage la possibilité de prendre le contrôle de l’île de Kharg, principal terminal d’exportation du pétrole iranien. Cette option impliquerait un déploiement de forces américaines au sol sur l’île si le blocage du détroit perdure. Kharg Island, au large des côtes iraniennes, reste un point stratégique majeur pour l’économie iranienne et un symbole clé des tensions régionales.

Cette stratégie reflète l’importance du détroit d’Ormuz, passage étroit mais crucial pour le transport du pétrole depuis le Moyen-Orient vers le reste du monde. Toute perturbation dans cette zone a un impact immédiat sur le prix du pétrole et la stabilité économique mondiale.

Plusieurs responsables américains, dont le sénateur Lindsey Graham, soutiennent publiquement l’idée de neutraliser Kharg pour affaiblir l’économie iranienne, qualifiant cette action de coup stratégique si elle venait à se concrétiser.

La création de cette coalition et la menace sur Kharg Island montrent que Washington prépare plusieurs scénarios d’action, allant de la protection navale à l’intervention directe, pour contrer ce qu’il considère comme une menace à la sécurité énergétique internationale.