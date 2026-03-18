Actualites

Pacte national de stabilité sociale : Sonko vante les réalisations historiques de l’État

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: À l’occasion d’une réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, mardi à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que personne parmi les partenaires sociaux — État, syndicats et patronat — ne remettra en cause ce cadre de dialogue.

“Il y a toujours des pactes ou d’autres cadres de dialogue entre l’État, les syndicats et le patronat. Il est évident que personne autour de cette table-là ne remettra en cause la particularité de celui-ci, aussi bien dans son organisation et son fonctionnement que par les résultats obtenus”, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a rappelé l’importance accordée à ce volet depuis le début et souligné l’engagement total de la Primature aux côtés des ministères sectoriels pour atteindre des objectifs clairs et ambitieux.

Ousmane Sonko a salué les résultats obtenus par le Pacte, soulignant que “la plupart des revendications en discussion étaient en latence depuis dix, quinze ou vingt ans”, et que les gouvernements précédents n’avaient pas pu y répondre. Selon lui, ce qui a été accompli au cours des dix derniers mois n’a jamais été réalisé auparavant.

Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025, vise à instaurer un climat social apaisé, favoriser une économie compétitive, promouvoir le travail décent et productif et renforcer l’équité sociale dans le pays.

DEPECHES

Extension du réseau d’eau filtrée à Mermoz-Sacré-Cœur avec Kaynann : 30 points de distribution prévus
Retrait du titre du Sénégal : Omar Pène dénonce une “décision politique” et soutient les Lions
Séisme à la CAN 2025 : le Sénégal perd le trophée, le Maroc sacré champion sur tapis vert
Crise dans l’éducation au Sénégal : les enseignants du G7 dénoncent les ponctions salariales et réclament le respect des accords
Share This Article
Previous Article Depuis l’arrivée de Motsepe, la CAF ne connaît que des polémiques
Next Article Grand Yoff: Un entraîneur de Basket interpellé pour agression sexuelle sur une mineure de 11 ans
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Campus UCAD : les forces de l’ordre quittent enfin le campus social, un soulagement pour les étudiants

A la UneActualites

Sénégal : série noire d’incendies – marchés, garages et villages ravagés en moins d’un mois

Actualites

Rénovation de la Grande Mosquée de Touba : le Khalife général des Mourides lance officiellement les travaux jeudi

Actualites

Justice: Le verdict est tombé pour Imam Dramé

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

CAN 2025 : indignation mondiale après la décision de la Confédération africaine de football, le Sénégal soutenu de partout

Football

CAN Maroc 2025 : le Sénégal crie à l’injustice et saisit le TAS après une décision “historique” de la CAF

A la Une Football

Forfait contesté : les arguments juridiques du Sénégal pour faire annuler la décision de la CAF

Football Sports

Football africain en crise: Patrice Motsepe doit démissionner, le Maroc retiré des compétitions africaines (Par PIDvito)

A la Une Football

Quand quitter le terrain ne suffit pas à perdre : la doctrine du TAS