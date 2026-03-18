Pacte national de stabilité sociale : Sonko vante les réalisations historiques de l’État

XALIMANEWS: À l’occasion d’une réunion du comité de pilotage du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, mardi à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko a affirmé que personne parmi les partenaires sociaux — État, syndicats et patronat — ne remettra en cause ce cadre de dialogue.

“Il y a toujours des pactes ou d’autres cadres de dialogue entre l’État, les syndicats et le patronat. Il est évident que personne autour de cette table-là ne remettra en cause la particularité de celui-ci, aussi bien dans son organisation et son fonctionnement que par les résultats obtenus”, a-t-il précisé.

Le Premier ministre a rappelé l’importance accordée à ce volet depuis le début et souligné l’engagement total de la Primature aux côtés des ministères sectoriels pour atteindre des objectifs clairs et ambitieux.

Ousmane Sonko a salué les résultats obtenus par le Pacte, soulignant que “la plupart des revendications en discussion étaient en latence depuis dix, quinze ou vingt ans”, et que les gouvernements précédents n’avaient pas pu y répondre. Selon lui, ce qui a été accompli au cours des dix derniers mois n’a jamais été réalisé auparavant.

Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025, vise à instaurer un climat social apaisé, favoriser une économie compétitive, promouvoir le travail décent et productif et renforcer l’équité sociale dans le pays.