Sénégal vs Maroc : la réponse subtile de Bassirou Diomaye Faye après la décision de la Confédération africaine de football

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a récemment changé sa photo de profil, dans un contexte marqué par la vive polémique autour de la décision de la Confédération africaine de football de déclarer le Sénégal vaincu sur tapis vert au profit du Maroc.

Sur ce nouveau cliché, un détail symbolique retient particulièrement l’attention : le trophée de la Coupe d’Afrique des nations remporté par le Sénégal, soigneusement rangé en arrière-plan. Pour de nombreux observateurs, cette mise en scène n’a rien d’anodin. Elle apparaît comme une réponse subtile, mais ferme, à la décision de l’instance dirigeante du football africain.

À travers cette image, le chef de l’État semble rappeler une vérité sportive gravée dans la mémoire collective des Sénégalais : celle d’un sacre obtenu sur le terrain, dans l’effort et le mérite. Le trophée devient ainsi un symbole de légitimité, face à une décision largement contestée dans l’opinion publique.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Entre soutien massif et indignation contre la Confédération africaine de football, beaucoup d’internautes interprètent cette photo comme un message politique et patriotique fort. Une manière pour le président d’affirmer, sans discours, que certaines victoires ne peuvent être effacées par des décisions administratives.

Dans un climat de tension entre Dakar et les instances du football africain, cette nouvelle image de Bassirou Diomaye Faye s’impose déjà comme un geste hautement symbolique, mêlant communication politique et fierté nationale.