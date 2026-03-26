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Sénégal-Espagne : record historique des exportations sous Bassirou Diomaye Faye

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XALIMANEWS: La visite officielle de Bassirou Diomaye Faye en Espagne suscite un large écho dans la presse sénégalaise, qui met en avant une séquence diplomatique jugée stratégique et porteuse de résultats concrets.

Le quotidien Le Soleil parle d’une « diplomatie d’impacts », soulignant l’accueil solennel réservé au chef de l’État au Palais royal de Madrid par le roi Felipe VI. Au-delà du protocole, le journal insiste sur la dimension économique de la visite, marquée par des rencontres avec des investisseurs, notamment les groupes GB Foods et RIU Hotels & Resorts.

Dans la même dynamique, le président sénégalais a présidé à Madrid un forum économique Sénégal–Espagne, illustrant une intensification des échanges bilatéraux. Les chiffres avancés témoignent d’une progression spectaculaire : les exportations sénégalaises vers l’Espagne ont atteint 388 milliards FCFA en 2025 contre 154 milliards en 2024, soit une hausse de 152 %. Une performance qui se traduit par un fait inédit : une balance commerciale excédentaire en faveur du Sénégal, avec un surplus estimé à 73 milliards FCFA.

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De son côté, L’As met l’accent sur la volonté affichée du président de renforcer l’axe Dakar–Madrid. Lors d’un déjeuner officiel, Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour une coopération « plus vigoureuse et plus dense », traduisant une ambition claire d’approfondir les relations politiques et économiques entre les deux pays.

Le ton est encore plus enthousiaste dans Libération, qui évoque un accueil exceptionnel, tandis que WalfQuotidien décrit un président sénégalais « en guest star » en Espagne. Le journal insiste sur le faste déployé par Felipe VI, qui a reçu son homologue sénégalais dans l’une des salles les plus prestigieuses du Palais d’Orient, symbole de l’importance accordée à cette visite.

Au final, cette séquence diplomatique apparaît comme un tournant dans les relations entre Dakar et Madrid, avec une combinaison rare : reconnaissance politique, attractivité économique et résultats commerciaux concrets.

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