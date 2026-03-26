Sommet à la Maison-Blanche : Marie Khone Faye plaide pour un numérique au service des enfants

XALIMANEWS: La Première Dame du Sénégal, Marie Khone Faye, a pris part ce mercredi au sommet inaugural de la coalition mondiale « Fostering the Future Together », organisé à la Maison-Blanche sous l’impulsion de Melania Trump. Cette rencontre internationale a réuni plusieurs leaders autour d’un enjeu majeur : la protection des enfants à l’ère du numérique.

Dans son intervention, Marie Khone Faye a salué une mobilisation mondiale en faveur de l’enfance, tout en mettant en avant le rôle stratégique du numérique et de l’intelligence artificielle dans la transformation sociale. Elle a notamment présenté les avancées du Sénégal, notamment dans la formation des enseignants, le développement de contenus pédagogiques en langues nationales et l’émergence de solutions innovantes portées par les jeunes.

La Première Dame a insisté sur la nécessité d’un encadrement éthique des technologies, afin de garantir un environnement numérique sécurisé, inclusif et adapté à tous les enfants, y compris les plus vulnérables.

Trois priorités pour le Sénégal

À travers cette participation, le Sénégal réaffirme ses ambitions autour de trois axes majeurs : l’accès équitable aux outils numériques, la sécurité dans leur utilisation et le renforcement des partenariats régionaux. « La technologie doit être un pont vers le savoir », a-t-elle souligné.

Le sommet a également permis d’ouvrir des pistes concrètes pour mieux protéger les enfants : limitation de l’exposition aux écrans dès le plus jeune âge, lutte contre les contenus dangereux, encadrement des réseaux sociaux et obligation de signaler les contenus générés par intelligence artificielle.

Autant de mesures qui traduisent une volonté claire : faire du numérique un levier d’éducation et de protection, au service d’un avenir plus juste pour les enfants.