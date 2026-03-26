Université Gaston Berger : le bras de fer entre étudiants et direction s’intensifie

XALIMANEWS: Le bras de fer entre les étudiants et la direction de l’Université Gaston Berger (UGB) franchit un nouveau palier, rapporte Le Quotidien dans sa livraison du jour. Le journal souligne que la situation à Sanar est désormais jugée critique, affichant à sa Une : « L’Université Gaston Berger dans un mauvais cycle ».

En effet, dans une résolution datée du 25 mars 2026, le Conseil académique de l’UGB a annoncé une série de mesures de fermeté. Celles-ci vont des sanctions disciplinaires à la menace d’une année universitaire invalidée, afin de tenter de mettre fin à la grève déclenchée par la Coordination des étudiants de Saint-Louis (CESL).

Selon Le Quotidien, « l’heure n’est plus à la médiation ». Face à la persistance du mouvement, le Conseil académique, sous l’autorité du Recteur Pr Magatte Ndiaye, a décidé de passer à l’offensive pour sauver ce qui reste de l’année universitaire. La menace d’invalidation plane donc sur les étudiants du Nord du pays, une décision qui pourrait avoir des conséquences lourdes sur la scolarité et le moral des étudiants.

Pour L’As, cette résolution intervient dans un climat de tension persistante, où les revendications estudiantines continuent d’impacter le fonctionnement normal de l’université. Les autorités universitaires appellent les étudiants à la responsabilité et à la retenue, dans l’espoir de trouver une issue favorable à cette crise qui dure depuis plusieurs semaines.

La situation reste donc sous haute surveillance, et l’avenir de l’année académique 2026 à l’UGB dépend désormais de la capacité des deux parties à trouver un compromis avant que les sanctions annoncées ne soient appliquées.