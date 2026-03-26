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Finale CAN 2025 : le Sénégal conserve son titre, aucune restitution exigée à ce stade

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XALIMANEWS: En marge de la conférence de presse tenue à Paris par le pool d’avocats de la Fédération sénégalaise de football, des précisions importantes ont été apportées concernant le contentieux lié à la finale de la CAN 2025.

Contrairement à certaines informations relayées, aucune décision n’oblige à ce jour le Sénégal à restituer le trophée, les médailles ou les primes liées à la compétition. Selon Me Seydou Diagne, la Fédération royale marocaine de football avait formulé quatre demandes principales, aussi bien en première instance qu’en appel.

Il s’agissait notamment de constater un retrait du Sénégal, d’entériner une victoire du Maroc sur tapis vert (3-0), de retirer le titre au Sénégal et d’attribuer au Maroc l’ensemble des récompenses, incluant le trophée, les médailles et le prize money.

Cependant, dans la décision rendue par le Jury d’Appel, les deux dernières requêtes ont été rejetées. Ainsi, ni le retrait du titre ni la restitution des récompenses n’ont été retenus par l’instance compétente. En l’état actuel de la procédure, aucune disposition n’impose donc au Sénégal de rendre le trophée ou les distinctions individuelles.

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Ce dossier reste toutefois en cours. Il est désormais porté devant le Tribunal arbitral du sport, qui devra se prononcer définitivement sur l’ensemble du contentieux opposant les différentes parties.

Dans l’attente de cette décision finale, le Sénégal demeure officiellement détenteur de son titre continental, tandis que l’affaire continue de susciter un vif intérêt dans le monde du football africain.

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