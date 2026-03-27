Mondial 2026 : la RDC affrontera la Jamaïque en finale des barrages intercontinentaux

XALIMANEWS: La République démocratique du Congo se prépare à disputer un match décisif pour rejoindre la Coupe du monde 2026. Les Congolais affronteront la Jamaïque, mardi à Guadalajara, au Mexique, en finale des barrages intercontinentaux.

La Jamaïque a décroché sa place en battant, ce vendredi, 1-0, la Nouvelle-Calédonie. Le vainqueur de ce mini-tournoi complétera le groupe K du Mondial 2026 aux côtés de la Colombie, du Portugal et de Ouzbékistan.

La RDC a montré de belles promesses en s’imposant 2-0 face aux Bermudes mercredi dernier lors d’un match amical. Ce match marquera une étape historique : les Congolais n’ont plus disputé de Coupe du monde depuis 1974.

En cas de qualification, la RDC deviendra le 10ᵉ et dernier représentant africain à Mondial 2026, rejoignant l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie.