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Secrétariat général de l’ONU : l’Union africaine accélère la candidature de Macky Sall

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XALIMANEWS: La candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de Organisation des Nations unies suscite une attention croissante, aussi bien sur le continent africain qu’au Sénégal. Ce dossier figure parmi les principaux sujets traités par la presse nationale ce vendredi.

Selon le quotidien Libération, la Union africaine s’oriente vers un soutien formel à l’ancien chef de l’État sénégalais. Réuni sous la présidence de Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’UA, le Bureau de l’Assemblée a examiné un projet de décision visant à approuver cette candidature.

Ce projet est soumis à la procédure dite du silence : si aucune objection d’au moins un tiers des États membres n’est enregistrée avant la fin de la journée du 27 mars 2026, il sera adopté par consensus. Une étape décisive dans le processus de désignation du candidat africain.

Déjà, la candidature de Macky Sall a été officiellement enregistrée par l’Assemblée générale de l’ONU, sur proposition du Burundi. Elle intervient dans un contexte de succession à António Guterres, dont le second mandat arrive à échéance le 31 décembre prochain.

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Toutefois, au Sénégal, cette candidature ne fait pas encore l’unanimité. Les autorités n’ont pas officiellement exprimé leur soutien, et le sujet divise aussi bien la classe politique que la société civile.

Pour sa part, WalfQuotidien estime que Macky Sall est désormais « presque candidat officiel » de l’Union africaine. Le journal souligne que l’absence d’objection ouvrirait la voie à une validation formelle par l’organisation continentale.

Sud Quotidien parle, lui, d’un « cap franchi » dans ce processus, évoquant une avancée majeure vers la désignation du candidat africain. Dans la même dynamique, L’As estime que l’UA « passe à l’offensive », appelant à l’unité du continent pour maximiser les chances de succès dans un calendrier international particulièrement serré.

En toile de fond, cette candidature stratégique relance le débat sur le poids diplomatique de l’Afrique au sein des instances internationales, notamment à la tête de l’ONU.

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