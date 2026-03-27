Siré Sy : « Pr Diomaye risque la haute trahison s’il ne soutient pas la candidature de Macky Sall »

XALIMANEWS: Le chroniqueur Siré Sy a relancé le débat autour de la position du Pr Diomaye, président de la République du Sénégal, face à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’ONU. Selon lui, le silence ou l’indécision du président pourrait l’exposer à des poursuites devant la Haute Cour de justice pour haute trahison.

Dans son serment, prononcé conformément à l’article 37 de la Constitution, le président du Sénégal jure de « remplir fidèlement la charge de Président de la République, d’observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois… et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine ».

Siré Sy estime que, aujourd’hui, l’unité africaine se cristallise autour de la candidature de Macky Sall, soutenue par l’Union africaine. Tout recul ou ambiguïté de la part du président serait, selon le chroniqueur, une défaillance dans l’exercice de ses fonctions et une trahison de ses engagements.

Le « Ni oui, ni non » du Pr Diomaye est particulièrement critiqué par Siré Sy. Cette posture, écrit-il, n’honore pas la fonction présidentielle et constitue une fuite face à ses responsabilités. Elle pourrait également renforcer certaines critiques, notamment celles d’Ousmane Sonko, qui pointe un supposé manque d’autorité dans la gestion de la plus haute fonction du Sénégal.

Le chroniqueur appelle le président à « ne pas trahir son serment » et à « prendre le train de l’Histoire » en affichant hauteur et élévation. Face à une impasse et sans possibilité de retour en arrière, il estime que seule une vision à long terme permettrait de « marcher dans le temps du monde, dans le temps de l’Afrique ».

Selon Siré Sy, la candidature de Macky Sall est un moment historique, un « Temps appelé à survoler le Temps », capable de s’inscrire dans la durée et de renforcer l’image du Sénégal et de l’Afrique sur la scène internationale.

Pour le chroniqueur, cette candidature représente une « épopée sublimée » qui pourrait éclairer la marche de l’Afrique et du Sénégal. Il conclut en invitant le président à prendre ses responsabilités et à soutenir pleinement Macky Sall, afin que cette ambition continentale ne reste pas lettre morte.