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Fête du 4-Avril : plus de 5 000 participants attendus dans la zone militaire n°3 (Kaolack, Kaffrine, Fatick)

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XALIMANEWS: La zone militaire numéro 3, couvrant les régions de Kaolack, Kaffrine et Fatick, se prépare activement à célébrer le 66e anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale. À cette occasion, un grand défilé civil, militaire et paramilitaire mobilisera au total 5 086 participants, selon le commandant de la zone, le colonel Massamba Thiam.

Dans le détail, la région de Kaolack enregistrera la participation de 1 959 défilants, contre 1 438 à Kaffrine et 1 689 à Fatick. Le programme prévoit à la fois un défilé à pied et motorisé, avec également des prestations de majorettes, dont deux à Kaolack, une à Kaffrine et une à Fatick.

Le colonel Thiam a précisé que plusieurs composantes de la société seront impliquées, notamment les établissements scolaires — au nombre de 19 à Kaolack, 23 à Kaffrine et 32 à Fatick — ainsi que les mouvements de jeunesse, les anciens combattants, les collectivités territoriales et même les conducteurs de motos “Jakarta”, qui défileront équipés de gilets et de casques.

S’exprimant lors d’un point de presse en présence de responsables militaires, dont le lieutenant-colonel Alexandre Diouma Dione de la Gendarmerie nationale, le commandant de la zone militaire n°3 s’est montré confiant quant à la réussite de l’événement. Il a salué l’engagement des différents acteurs et le niveau de préparation atteint, marqué notamment par la tenue de plusieurs réunions des comités régionaux de développement (CRD) sous la supervision des gouverneurs.

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Les festivités se dérouleront dans les chefs-lieux de région, de département, d’arrondissement ainsi que dans certaines communes, afin de renforcer le caractère populaire de cette célébration nationale.

Placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux Olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 », l’édition 2026 mettra en avant le rôle des FDS dans la sécurisation de cet événement sportif international majeur.

En amont du défilé, une répétition générale est prévue le 2 avril, suivie, le 3 avril, de la traditionnelle retraite au flambeau animée par la fanfare des forces armées, avec une forte participation des populations.

À Kaolack, le défilé du 4 avril connaîtra un changement de site. Habituellement organisé sur l’avenue El Hadji Abdoulaye Niass, il se tiendra cette année à l’intersection de cette avenue avec la Route nationale numéro 1. Une tribune de 400 places y sera installée, notamment au niveau du rond-point du Complexe « Cœur de ville », afin d’offrir une meilleure visibilité du défilé.

Le colonel Massamba Thiam a rappelé que le 4-Avril demeure avant tout une fête nationale, célébrant à la fois la jeunesse et les forces de défense et de sécurité.

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