ONU : Macky Sall peut-il encore réussir sans l’appui de l’Afrique ?

XALIMANEWS: La candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU traverse une zone de turbulences, après l’échec de la procédure de validation par l’Union africaine.

Selon Le Soleil, l’ancien chef de l’État se retrouve dans une “position inconfortable”, à la suite de l’annonce de la Commission de l’Union africaine sur l’échec de la procédure dite du “silence”, qui devait entériner un soutien continental.

De son côté, Sud Quotidien titre : “Dakar bloque le soutien de l’UA à Macky Sall”. Le journal souligne que la candidature a été rejetée après la mobilisation d’une vingtaine d’États membres, révélant des divisions internes au sein de l’organisation panafricaine. Il évoque également “le rôle discret mais jugé décisif de la diplomatie sénégalaise”.

Pour WalfQuotidien, “l’Afrique lâche son fils”, illustrant l’absence de consensus autour d’un candidat africain. Le quotidien rappelle notamment la position du Nigeria, qui évoque une question de “procédure et de principe”, tout en relayant les critiques de l’opposition sénégalaise sur une “diplomatie sans ambition”.

Dans la même veine, L’AS parle du “naufrage d’une Afrique désunie” et s’interroge sur l’avenir de cette candidature, notamment sur la possibilité pour Macky Sall de se maintenir dans la course sans le soutien officiel de l’Union africaine.

Malgré ce contexte, Le Quotidien nuance en titrant “Macky candidat malgré tout”. Le journal rappelle que l’élection du secrétaire général de l’ONU dépasse largement le cadre africain, le Conseil de sécurité des Nations unies restant le véritable arbitre du processus.

Il revient également sur le mécanisme de la “procédure du silence” de l’Union africaine, qui consiste à valider une décision en l’absence d’opposition d’un État membre dans un délai donné, soulignant qu’il s’agit avant tout d’un test de consensus.

Dans ce contexte incertain, la candidature de Macky Sall semble désormais suspendue à des équilibres diplomatiques dépassant le seul cadre continental.