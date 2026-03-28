Sénégal vs Pérou: les Lions présentent leur trophée à la diaspora au stade de France

XALIMANEWS: : Les lions du Sénégal font leur grand retour sur la scène internationale ce samedi, avec une affiche de gala face à l’Équipe du Pérou, prévue à 16h au Stade de France, à Paris.

Cette rencontre marque la première sortie des Lions depuis leur sacre historique à la Coupe d’Afrique des nations 2025, remporté le 18 janvier dernier au Maroc. Une occasion symbolique pour les champions d’Afrique de communier avec la diaspora sénégalaise et de présenter leur deuxième étoile.

Un match test avant la Coupe du monde 2026

Au-delà de l’aspect festif, cette confrontation est perçue comme un véritable test pour le sélectionneur Pape Thiaw et ses joueurs, à quelques mois de la Coupe du monde de football 2026.

Face à une équipe péruvienne réputée combative, les Lions devront confirmer leur statut de champions d’Afrique et afficher leurs ambitions sur la scène mondiale.

Une fête XXL annoncée à Paris

L’événement s’annonce également grandiose en dehors du terrain. Toute l’Afrique est invitée à célébrer ce sacre, avec un spectacle d’envergure prévu avant le coup d’envoi.

Les stars de la musique Youssou N’Dour et Booba sont notamment annoncées pour enflammer le public du Stade de France, promettant une ambiance exceptionnelle.

Entre célébration, communion et enjeux sportifs, ce Sénégal-Pérou s’annonce comme un moment fort pour les Lions et leurs supporters