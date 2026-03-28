Ziguinchor : trois talibés surpris en pleins ébats dans un bâtiment, une enquête ouverte

XALIMANEWS: Une scène inhabituelle a conduit à l’ouverture d’une enquête à Ziguinchor, après l’intervention des forces de l’ordre alertées par une habitante du quartier.

Le 26 mars dernier, aux environs de 14 heures, une riveraine, intriguée par des mouvements jugés suspects dans un bâtiment en construction, a décidé de prévenir la police, selon des informations rapportées par Libération.

Sur place, les agents ont découvert en pleins ébats trois Talibés âgés de 10 à 15 ans. Les circonstances de leur présence ont rapidement suscité des interrogations, conduisant à leur audition par les enquêteurs.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les deux plus jeunes auraient indiqué avoir été entraînés par l’adolescent de 15 ans. Ce dernier a reconnu les faits qui lui sont reprochés, affirmant avoir lui-même été influencé par un jeune adulte l’année précédente.

Les investigations ont permis l’interpellation de ce dernier, âgé de 18 ans. Il conteste toutefois les accusations portées contre lui.

Sur instruction du parquet, les deux plus jeunes ont été confiés à l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour un suivi social. L’adolescent de 15 ans et le jeune homme de 18 ans ont, quant à eux, été placés en garde à vue dans le cadre de la poursuite de l’enquête.