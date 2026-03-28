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Sénégal vs Pérou : Pape Thiaw dévoile son onze de départ au Stade de France

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XALIMANEWS: L’Équipe du Sénégal de football affronte l’Équipe du Pérou de football ce samedi à 16h GMT au Stade de France, en match amical international.

À quelques heures de cette rencontre très attendue, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ.

Le onze entrant des Lions

Dans les buts, Mory Diaw est titularisé.
La défense est composée de Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Ismaïla Jakobs et Krépin Diatta.

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Au milieu de terrain, le capitaine Idrissa Gana Gueye sera accompagné de Pape Gueye et Lamine Camara.

En attaque, Ismaïla Sarr, Ibrahima Mbaye et Nicolas Jackson sont alignés pour porter le danger devant.

Le banc des remplaçants

Plusieurs joueurs sont également disponibles pour entrer en cours de jeu, notamment Yehvann Diouf, Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, Nobel Mendy, El Hadji Malick Diouf, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Habib Diarra, Assane Diao, Boulaye Dia, Mamadou Diakhon, Habib Diallo, Cherif Ndiaye et Bamba Dieng.

Un match entre fête et enjeux

Cette rencontre amicale intervient dans un contexte particulier, quelques semaines après le sacre des Lions à la Coupe d’Afrique des nations 2025. Elle servira également de test pour jauger l’état de forme du groupe en vue des prochaines échéances, notamment la Coupe du monde de football 2026.

Les Lions auront à cœur de briller devant leur public et de confirmer leur statut de champions d’Afrique.

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