Urgent-Affaire Pape Cheikh Diallo : le chanteur Ass Xasida arrêté, 52e interpellation dans le dossier

XALIMANEWS: Un nouveau développement est intervenu dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et ses présumés complices.

La Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à une nouvelle arrestation, portant à 52 le nombre total de personnes interpellées dans ce dossier.

Le mis en cause se nomme Ass Dione, plus connu sous le nom de scène Ass Xasida, artiste évoluant dans le registre du xasida.

Le Saliou Dicko a été informé de cette nouvelle interpellation. À ce stade, les détails précis des charges retenues contre le suspect n’ont pas encore été rendus publics.

L’enquête, toujours en cours, continue de révéler l’ampleur de cette affaire, qui connaît des rebondissements successifs depuis son éclatement.