Parcelles Assainies : comment la police a fait tomber six agresseurs après une violente attaque contre un couple

XALIMANEWS: Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies a procédé, le 25 mars 2026, à l’interpellation de six individus impliqués dans une affaire de vol en réunion, d’agression, de violences et de voies de fait, à la suite d’un différend survenu dans la circulation.

Selon les informations recueillies, la victime, qui exerçait ses fonctions professionnelles, a légèrement heurté les brancards d’une charrette lors d’un dépassement au niveau du Croisement 22. Après avoir immobilisé son véhicule un peu plus loin pour faire un constat à l’amiable, elle a été violemment prise à partie par les occupants de la charrette.

Les agresseurs lui ont asséné plusieurs coups avant de la malmener et de lui dérober son téléphone portable ainsi que les clés de sa motocyclette. Ils ont ensuite pris la fuite à bord de leur attelage.

Faisant preuve de sang-froid, la victime a aussitôt engagé une poursuite à l’aide d’une motocyclette réquisitionnée. Arrivée au rond-point Caseba, l’un des mis en cause, tentant de s’échapper à pied, a été intercepté grâce à l’intervention rapide d’un agent de police, avec l’appui de la victime.

Les investigations ont permis de remonter jusqu’au reste du groupe localisé à Guédiawaye. Avec le concours des éléments du Commissariat central de la localité, les cinq autres suspects ont été arrêtés.

La charrette ainsi que le cheval utilisés pour commettre les faits ont été saisis et consignés dans le cadre de l’enquête. Malgré leurs dénégations, les mis en cause, qui affirmaient se rendre à l’Arène nationale, ont été confondus par les témoignages et les déclarations de la victime.

À l’issue de leur garde à vue, les six individus ont été déférés devant le parquet pour répondre des chefs de vol en réunion et d’agression.