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TikTok : elle commandait, récupérait et disparaissait, une arnaqueuse finalement arrêtée

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XALIMANEWS: Le Commissariat d’Arrondissement des Parcelles Assainies (U15) a déféré au parquet une femme poursuivie pour escroquerie, filouterie et vol au préjudice de plusieurs vendeurs opérant en ligne.

L’affaire a été déclenchée à la suite d’une série de plaintes déposées par des commerçants actifs sur la plateforme TikTok, victimes d’un mode opératoire bien rodé. Selon les éléments de l’enquête, la suspecte passait régulièrement des commandes importantes auprès de vendeurs, avant de tromper les livreurs au moment de la livraison.

Elle les orientait vers de faux points de paiement ou simulait des rendez-vous ultérieurs pour éviter de régler sur place. Une fois la marchandise récupérée, elle coupait tout contact et devenait injoignable.

Les investigations techniques menées par les enquêteurs ont permis de la localiser à Grand Médine, alors qu’elle tentait de reproduire son stratagème. Après avoir commandé cinq kilos de poisson (dorade), elle avait demandé au livreur de déposer la marchandise dans une boutique, promettant de le rejoindre à la pharmacie « Ndingala », située à la Cité Fadia, pour le paiement.

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Un dispositif de surveillance discrète a été mis en place aux alentours. La suspecte a été interpellée au moment où elle s’apprêtait à récupérer le colis. Lors de son arrestation, les forces de l’ordre ont saisi trois téléphones portables ainsi que cinq cartes SIM.

Placée en garde à vue, elle est passée aux aveux. Elle a reconnu avoir consommé les denrées alimentaires avec sa famille, utilisé certains objets volés pour son usage personnel, et revendu une table à manger à une personne établie en Mauritanie pour un montant de 175 000 F CFA.

À l’issue de la procédure, elle a été présentée au Procureur de la République. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes.

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