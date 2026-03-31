Sénégal : les daaras bientôt transformés en écoles modernes selon Ousmane Sonko

XALIMANEWS: Le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé, lundi, la volonté du gouvernement de repositionner les daaras au cœur des politiques publiques, en les intégrant pleinement dans le programme stratégique Sénégal Vision 2050. L’ambition affichée est claire : transformer ces المدارس coraniques en piliers modernes, structurés et valorisés du système éducatif national.

S’exprimant lors de la clôture des Assises des daaras, organisées à Dakar en prélude à leur Journée nationale, le chef du gouvernement a salué une rencontre d’une grande richesse intellectuelle. Selon lui, ces travaux ont permis de définir avec précision le modèle du daara de demain, conciliant l’enseignement religieux avec les exigences de modernité, de performance et de compétitivité.

Dans son intervention, Ousmane Sonko a évoqué une « alliance historique » entre une quête de justice sociale longtemps attendue et une volonté politique affirmée. Cette dynamique, selon lui, marque un tournant décisif dans la reconnaissance et la valorisation des daaras dans l’architecture éducative du pays.

Les conclusions des assises s’articulent autour de plusieurs axes structurants, notamment la clarification des missions éducatives des daaras, la mise en place d’une gouvernance transparente avec des mécanismes de financement rigoureux, ainsi que l’adoption d’un cadre juridique garantissant leur reconnaissance institutionnelle.

Les participants ont également insisté sur l’amélioration des conditions de vie et d’apprentissage des élèves, la promotion d’une pédagogie alliant tradition coranique et standards contemporains, ainsi que la nécessité de favoriser l’insertion professionnelle des diplômés. La valorisation du statut des maîtres coraniques figure aussi parmi les priorités évoquées.

En guise de conclusion, le Premier ministre a pris l’engagement solennel de transmettre l’ensemble des recommandations issues de ces assises au président de la République. Il a souligné que cette réforme vise à garantir à chaque enfant sénégalais, quel que soit son milieu, un accès équitable à l’excellence et à la réussite.