À la 18e minute, tout un stade se lève : le Sénégal n’oublie pas ses 18 fils détenus au Maroc

XALIMANEWS: L’émotion était au rendez-vous ce mardi au Stade Abdoulaye-Wade, lors du match amical entre le Sénégal et la Gambie. Au-delà du spectacle sportif, les supporters sénégalais ont marqué les esprits avec un geste fort en faveur des 18 compatriotes toujours détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025.

À la 18e minute de jeu, en référence directe au nombre de supporters concernés, les tribunes se sont transformées en une véritable scène de mobilisation. Papiers à la main, messages écrits, slogans scandés à l’unisson… tout un stade s’est levé pour réclamer la libération de ceux que beaucoup considèrent comme injustement retenus.

Ce moment, à la fois symbolique et poignant, a rappelé que ces jeunes Sénégalais ne sont pas oubliés. Pour de nombreux fans, leur détention reste incompréhensible et alimente un sentiment d’injustice, certains y voyant même une forme de représailles après la défaite du Maroc en finale.

Dans une ambiance électrique mais empreinte de solidarité, cet hommage a transcendé le cadre du football. Il a illustré l’unité d’un peuple derrière ses fils, et sa détermination à porter leur voix au-delà des frontières.

Plus qu’un simple match amical, cette rencontre aura été le théâtre d’un message fort : le Sénégal reste debout et mobilisé pour ses citoyens.

PIDvito