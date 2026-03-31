Italie éliminée en barrage : la malédiction continue, pas de Mondial 2026

XALIMANEWS: C’est un véritable coup de tonnerre dans la planète football. L’Italie a vu son rêve de qualification pour la Coupe du monde 2026 s’effondrer lors du match de barrage, après une défaite cruelle aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine.

Dans une rencontre tendue et indécise jusqu’au bout, les Italiens n’ont pas réussi à faire la différence durant le temps réglementaire ni en prolongation. La séance de tirs au but a finalement tourné en faveur des Bosniens, plongeant tout un pays dans la stupeur.

Pour la Squadra Azzurra, quadruple championne du monde, cette élimination est un nouvel échec retentissant. Déjà absente du Mondial 2018, l’Italie confirme une période de turbulences inquiétante malgré son statut historique.

En face, la Bosnie-Herzégovine signe un exploit majeur, validant son billet pour la Coupe du monde au terme d’un match héroïque.

Une désillusion immense pour les Italiens, et un moment historique pour les Bosniens. Le football mondial, lui, n’a pas fini de réagir à cette élimination inattendue.